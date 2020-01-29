شاهد.. التريلر التشويقي لفيلم 9 Fast and Furious

طرح فريق عمل فيلم " Fast and Furious " أول إعلان تشويقي للجزء التاسع من سلسلة أفلام سباقات السيارات الشهيرة، والذى يعتبر تمهيداً للإعلان الرسمي للفيلم الذي سوف يطرح يوم الجمعة المقبل.
ايضاً سيشهد الجزء القادم من فيلم سباقات السيارات, ظهور مغنية الراب الأمريكية "كاردى بى"، فيدور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثاني مشاركات "كاردى بى" السينمائية.
حقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم " فان ديزل،وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون"، ومن إخراج F. Gary Gray.
جدير بالذكر ان "Fast and Furious" هي سلسلة أفلام بدأت في 2001 ولا تزال مستمرة، وتتكون هذه السلسلة من 9 أجزاء، وتشتهر بمشاهد الأكشن الجنونية التي تعتمد بشكل كبير على عدد من السباقات في الشوارع.
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