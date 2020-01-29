تعرف على تطورات أزمة أحمد الفيشاوي مع ابنته

امتدت مشاكل أحمد الفيشاوي مع طليقته هند الحناوي لأزمة مع ابنته لينا، حيث يواجه الفيشاوي حاليًا تهديدا بالحبس لمدة عام كامل بسبب امتناعه عن دفع نفقات ابنته ويطالب محامي طليقته بسرعة القبض عليه.

ومن جانبه أعربت محامية الفنان أحمد الفيشاوي ثناء لحظي أن الحكم الصادر ليس نهائيا وأنه لم

يعلم به نظرًا لتغيير مكان الإقامة وبالتالي لم يحضر الجلسة وبناءً على ذلك لم يقدم المستندات التي تدعم موقفه القانوني وأنه محروم من ابنته لينا منذ خمس سنوات.

أضافت لحظي أن الحكم الصادر سيتم معارضته وتقديم الأوراق الرسمية التي

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تثبت الموقف القانوني لموكلها.

يشار إن محكمة جنح الدقي قد اصدرت حكم بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة عام نظرًا لامتناعه عن دفع نفقات ابنته لينا وهو ليس النزاع الأول بينه وبين طليقته هند الحناوي على الطفلة.

الجدير بالذكر إن أحدث ما قدمه أحمد الفيشاوي كان فيلم أولاد رزق 2 وهو من بطولة أحمد عز، أحمد داوود، عمرو يوسف وعدد كبير من نجوم الفن المصري.