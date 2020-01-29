صفاء سلطان توضح رأيها في علاقة الرجل بالمرأة الذكية

أعلنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن رأيها في علاقة الرجل والمجتمع بأكمله مع المرأة الذكية عبر تعليق لها على إحدى صورها على إنستجرام.
ونشرت "سلطان" صورة لها مصحوبة بتعليق مثير للجدل قائلة: "الكل يتمنى إعجاب المرأة الذكية به لكنلا أحد يحب البقاء معها".
وتفاعل الكثير من الجمهور، خصوصًا السيدات، مع تعليق صفاء فالأغلبية وافقتها الرأي كما حصل المنشور على إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم
يذكر أن صفاء سلطان شاركت في الكثير من الأعمال الفنية العام الماضي من بينهم مسلسل مدرسة الحب الجزء 3، مسلسل ناس من ورق، الجزء الرابع عشر من مسلسل بقعة ضوء ومسلسل الحرملك والذي ضم عدد كبير من نجوم العرب.
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