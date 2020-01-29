نشرت الفنانه أصاله صورة جديدة لطفليها, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "أصالة" على الصورة:" ولادي نعمه كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظه...الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم...نهاركم سعيد ". Advertisements جدير بالذكر ان أخر اعمال المطربة أصالة، فيديو كليب أغنية "شامخ" التي أطلقتها مؤخراً، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر أصاله لأولادها: نعمة كبيرة بحمد الله عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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