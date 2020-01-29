صور.. ندوة فيلم الفيل الأزرق 2 بمهرجان جمعية الفيلم

أقيم مساء أمس عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وعقب العرض ندوة أدارها الصحفي عزت البنا.

غاب صناع الفيلم عن حضور الندوة، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المهرجان محمود عبد السميع بأن الهدف من الندوة مناقشة إيجابيات وسلبيات العمل الفني مع النقاد والجمهور من جانب وصناع الفيلم من الجانب الآخر، لاستفادة الطرفين وتطوير الصناعة بعد

ذلك، لكن غياب صناع العمل يفقد الندوة جزءًا من أهميتها، وعلى الرغم من ذلك فإدارة مهرجان جمعية الفيلم حريصة على إقامة الندوات سواءً بحضور فريق الفيلم أو بغيابهم.

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سادت حالة من الجدل الكبير بين الجمهور أثناء مناقشة الفيلم فانقسم الحضور بين الإطراء على العمل وبين الذم فيه، فهناك من

يراه تحفة سينمائية تنافس هوليوود وهناك من يراه في غاية القبح.

أثنى الصحفي عزت البنا على رسم شخصيات الفيلم وهو الأمر الذي عارضه فيه بعض الحضور فهو يرى أن كل شخصية في الفيلم تسمح بأن يفرد لها مساحة فيلم كامل لكن البعض نفى ذلك بأن بعض الشخصيات كانت في غاية السطحية.

الجدير بالذكر أن فيلم الفيل الأزرق 2 من تأليف أحمد مراد ، وإخراج مروان حامد، أما البطولة فهي لكريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم وغيرهم الكثير من الفنانين.