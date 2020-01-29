اليوم.. " الكنز 2 " في مهرجان جمعية الفيلم

يستقبل اليوم مهرجان جمعية الفيلم في دورته 46 فيلم الكنز الجزء الثاني وذلك في مركز الأبداع بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد محمد سيد عبد الرحيم ومن المفترض أن يحضر المناقشة الكاتب والسيناريست

عبد الرحيم كمال.

يشار أن اليوم هو رابع أيام مهرجان جمعية الفيلم السنوي والذي يحمل شعار " نحو سينما مصرية.. مصرية " ويرأسه مدير التصوير محمود عبد السميع، ويتم في المهرجان إعادة عرض لأفضل

Advertisements

الأفلام المصرية التي عرضت في 2019 ويعقب عرض كل فيلم ندوة بحضور صناعة لمناقشة العمل مع الحضور.

الجدير بالذكر إن فيلم الكنز الجزء الثاني هو من بطولة هند صبري، محمد رمضان، روبي، محمد سعد، هاني عادل، أمينة خليل، أحمد مالك وغيرهم الكثير من نجوم الفن، الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة