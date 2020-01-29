خاص- ملك جمال لبنان محمد صندقلي يخضع لهذه العملية

ميرنا وليد - بيروت - خضع ملك جمال لبنان للعام 2019 ​محمد صندقلي​ لعملية تجميل في أنفه في إحدى مستشفيات بيروت منذ يومين وذلك بسرية بعيدا عن نشر اي من هذا الموضوع عبر السوشيل ميديا.

من الواضح ان انف محمد لم يكن على افضل ما يكون لذلك وبطبيعة الحال سيخدمه تصغير أنفه بطريقة التقاط الصور.

وكان قد حصل الشاب اللبناني الوسيم محمد صندقلي على لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، وبسبب ثقافته واطلاعه ووسامته لم يتعرض للانتقادات أو يمكننا أن نقول إن معظم المشاهدين أجمعوا على أنه يستحق اللقب عن جدارة.

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