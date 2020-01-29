رنا سماحة بأغنيتين جديدتين من الحان مدين

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة المصرية ​رنا سماحة​ لتحضير اغنيتين جديدتين من الحان مدين، الأولى تحمل عنوان "​إسمه إيه​"، أما الثانية بعنوان "​حياتي تخصني​"، وهما من كلمات هاني صاور، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام.

اضافة الى ذلك انتهى الفنان المصري مينا عطا ورنا سماحة من تسجيل شارة برنامج "باب الغنا" من كلمات رنا سماحة، وألحان مينا عطا، وتوزيع موسيقى سام إميل، وهندسة صوت وسام فؤاد.

الجدير ذكره ان رنا اصدرت مؤخرا اغنية "أميرة الحب" من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع سوات أيدوغان والكليب من إخراج عادل سرحان.

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