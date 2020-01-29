نوال الزغبي تشوّق متابعيها لعملها الجديد.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لعملها الجديد وهي أغنية "قوية"، والتي تتعاون فيها مع الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع جيمي حداد.

ونشرت الزغبي مقطع فيديو من كواليس تسجيل العمل، وعلّقت: "قريبا..".

كما نشرت صورة جديدة لها، وعلّقت: "القوية.. قريبا".

الأغنية درامية تقدم فيها الزغبي موضوعاً جديداً وملفتاً، وتعود بها إلى الإصدارات بعد مرور عام على صدور ألبوم "كده باي".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الزغبي، والذين أبدوا شوقهم وإنتظارهم لهذا العمل.

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