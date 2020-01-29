سما المصري: "حاولت اخلع بس فشلت "-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تجمع عدد من الأشخاص حولها لالتقاط الصور التذكارية.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: "انا اتحشرت واتزنقت وسط الناس و حاولت اخلع بس فشلت...احلى زنقه دي ولا ايه؟؟

الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب و الرابط بتاعها هنا في البايو و في الاستوري...يازانقني و جنبك فاضي انزقني كمان وانا راضي".

وكانت تواجدت سما مؤخرا بمعرض الكتاب واشارت حينها الى انها رغبت بقراءة كتاب عن معاملة النساء للرجال.

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