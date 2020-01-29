خاص الفن - عاصم حواط في "بقعة ضوء".. وبين الإذاعة والدبلجة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السوري ​عاصم حواط​ لموقع "الفن" أنه وقع رسمياً عقد انضمامه إلى الجزء الخامس عشر من مسلسل "​بقعة ضوء​" في ثاني مشاركاته في هذه السلسلة الكوميدية بعد الجزء الخامس، وأول أعماله هذا العام.

وفي هذه الأثناء، أكد أنه مازال يتابع عمله في الدراما الإذاعية من ناحية، وفي المسلسلات المدبلجة من ناحية ثانية. وأرجع قلة المشاركات هذا العام إلى قلة الإنتاجات، خاصة أنه العام الماضي شارك في أربعة أعمال هي "كونتاك" و"شوارع الشام العتيقة" و"ناس من ورق" و"كرسي الزعيم".

ويعد حواط من أبرز الممثلين في الدراما السورية، وقد شارك في حوالي مئة عمل أبرزها "باب الحارة" و"مرايا" و"زمان الصمت" و"رومانتيكا" و"أسياد المال" و"طالع الفضة".