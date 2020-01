الأمير هاري هدد بإيقاف "The Crown"..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - يرفض ​الأمير هاري​ أن تعرض قصته ضمن مسلسل ​The Crown​ الذي يتحدث عن عهد جدته الملكة اليزابيث الثانية من وحي الخيال.

وفي مقابلة للكاتبة أنجيلا ليفين التي التقت الأمير هاري من أجل كتابها "Harry: Conversations With the Prince" الذي صدر في عام 2018 ، قالت بأن الأمير هاري شاهد المسلسل وقال إنه سيوقفه في حال التطرق لقصته.

وتابعت: "عندما ذهبت لمقابلته في القصر كان أول شيء يقوله لي عندما صافح يدي "هل شاهدتي The Crown؟ وحينها لم أكن قد شاهدته بعد فشعرت بالحرج ولكنني تداركت الموقف ففوجئت به يقول سأوقفه قبل أن يصل إلى الجزء الخاص بي".