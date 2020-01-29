المحكمة تؤكد قرار سجن سعد الصغير وماذا عن رامي صبري؟

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، الاثنين قرار معاقبة الفنان المصري ​سعد الصغير​ بالسجن لمدة سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، وفي التفاصيل فإن سعد متهم بالتهرب من تسديد مليون و320 ألف جنيه للضرائب، وذلك لعدم تقديمه ما يفيد التصالح مع مصلحة الضرائب عن المبلغ المقدر علي

أما ​رامي صبري​ فقد تم تأجيل محاكمته التي اتهمته بالتهرب من تسديد مبلغ 336 ألفاً و566 جنيهاً للضرائب العامة، لجلسة 6 نيسان المقبل حتى يتم تقديم الملفات المطلوبة كاملة.