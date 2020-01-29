حقيقة وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 12:53 مساءً - تداول رواد مواقع التوصل الإجتماعي يوم أمس الثلاثاء أنباءا حول وفاة الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” في مستشفى الجلاء العسكري .

مما دفع ” فريد الديب ” المحامي الخاص بعائلة مبارك إلى الخروج للرد على تلك الشائعات ونفيها تماما مؤكدا على أن حالة مبارك الصحية مستقرة عقب إجرائه لعملية جراحية خلال الأيام الماضية والتي تمت بنجاح .

وقال في تصريحات صحفية : ” اتقوا الله .. الرئيس مبارك بخير وصحته زي الفل ” .. داعيا محبيه إلى الدعاء له لإتمام شفاؤه .

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كما كتبت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تنفي من خلاله هذه الشائعة فقالت : ” لا صحة لما يشاع عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بطلوا هري ونشر إشاعات .. له محبين في الوطن العربي كله تؤذيهم إشاعاتكم إتقوا الله ” .