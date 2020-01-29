حسن الرداد يوضح حقيقة علاقته بمايا دياب

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 12:53 مساءً - حل الفنان ” حسن الرداد ” ضيفا في برنامج ” غدا أجمل ” المذاع على قناة ” mbc ” وتحدث خلال الحلقة حول الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة عن وجود علاقة بينه وبين الفنانة ” مايا دياب ” مما تسبب في غيرة زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” ووجود خلافات بينهما .

ونفى حسن الرداد كل هذه الشائعات وإنها لا أساس لها من الصحة .. وأشار إلى أنه مع كل عمل فني يقدمه كانت تنطلق شائعات حول ارتباطه بالبطلة الموجودة أمامه وإنه أعتاد على ذلك حتى من قبل أن يتزوج .

وعن علاقته بالفنانة مايا دياب التي جمعتهما مؤخرا بطولة مسرحية ” لوكاندة الأوباش ” ضمن فعاليات موسم الرياض قال إنها أخت وصديقة له وإنهما كانا يتقابلان في المناسبات العامة فقط من قبل إلا إنه بعد مشاركتهما في هذا العمل تعرف عليها عن قرب .

فقال : ” المرة دي قربنا من بعض بحكم المسرح والشغل مع بعض .. إنسانة طيبة جدا وجدعة .. على الجانب الإنساني شخصية جميلة جدا ومبسوط إني عرفتها ” .