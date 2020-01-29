شاهدوا حقيقة الابنة الثانية لـ أحمد الفيشاوي.. وكيف علق على حكم حبسه؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 12:53 مساءً - استقبل الفنان المصري أحمد الفيشاوي القرار الصادر ضده بحبسه عامًا كاملًا لعدم تنفيذ مسؤولياته تجاه نفقة ابنته لينا الفيشاوي، بكثير من الهدوء حسبما كشف البيان الذي أصدرته المحامية والوكيل القانوني له سناء لحظي، موضحًة أن القانون يمنح الحق في إسقاط الحكم الغيابي في حال عدم إعلام الخصم في الدعوى القضائية، وهو ما حدث مع موكلها.

وأكدت سناء لحظي في بيان صادر عن مكتبها القانوني أنها ستتوجه اليوم الأربعاء إلى المحكمة للرد عمليًا على الحكم الصادر وذلك بتقديم حافظة مستندات بينها معارضة على الحكم وطعن بعدم وجوبه وتنفيذه لأنه لم يتم إعلام موكلها كخصم سواء من خلال المكتب القانوني أو منزله، وبالتالي أخذت القضية جميع مساراتها دون علمه حتى تم إصدار الحكم غيابيًا.

وكشفت المحامية المصرية أن المحامي شعبان سعيد الوكيل القانون للسيدة هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي وابنتها لينا الفيشاوي، تعمد اتباع أسلوب غير قانوني ولا يليق مع حجم القضية ومسؤولياتها المترتبة عليها إساءة لسمعة موكلها في وسائل الإعلام، لأنه كان يتم إعلام أحمد الفيشاوي بالقضايا المرفوعة ضده على عنوان منزله القديم الأمر الذي يتنافي مع القانون.

وأكدت سنا لحظي أن أحمد الفيشاوي له الحق قانونًا في رؤية ابنته وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن، ومن هنا سيتم تقديم مستند لتجديد طلب موكلها بعودة ابنته “لينا” إلى مصر كي يتسنى له رؤيتها وهذا حقه القانوني الموجب تنفيذه.