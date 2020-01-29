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كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 12:53 مساءً - تعرضت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” إلى وعكة صحية نتيجة إصابتها بالاختناق من جراء الحريق المحدود الذي حدث في منزلها يوم أمس بعد احتراق المشترك الكهربائي الذي كانت تضع به الدفاية .
حيث كشف الإعلامي ” خالد أبو بكر ” زميلها في تقديم برنامج ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ON E ” عن سبب غيابها عن الظهور في حلقة أمس وهو إنها بعد حضورها إلى الإستديو وأثناء تحضيرها للخروج على الهواء شعرت بضيق في التنفس .
وهو ما استدعى نقلها إلى إحدى مستشفيات مدينة أكتوبر القريبة من مدينة الإنتاج الإعلامي وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي وخضعت لفحوصات عاجلة للاطمئنان على حالتها الصحية .
وقال خالد أبو بكر : ” إن شاء الله يكون الموضوع بسيط وترجع بألف سلامة وتمارس عملها في الأيام الجاية بشكل جيد .. ألف سلامة يا بسمة وإن شاء الله ترجعيلنا بألف خير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاتها من حريق منزلها .. بسمة وهبة على جهاز التنفس الصناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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