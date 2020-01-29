برغم عدم ارتباطهما.. نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 12:53 مساءً - تحدثت نور الغندور في أحدث ظهور لها عن سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما عاطفياً، كما أبدت غضبها من إصرار البعض على وجود علاقة حب بينهما سراً.

وقالت نور الغندور: “لما الثنائي يقدم شيء ناجح من حق الجمهور أنه يسأل ويحاول يبحث ويتأكد عن في علاقة أو لا.. ولكن مو من حقهم أن يظنون هذا الشي ويتكلمون فيه بثقة كأنه جاتهم الإجابة بالفعل إنه في علاقة بين هذا الثنائي”.

وأكملت النجمة المصرية المقيمة في الكويت: “إذا رأيتمونا نلتقط صوراً معاً بدون وجود عمل فني يجمعنا.. ونتواجد معاً دائماً طوال 24 ساعة، من حقكم وقتها أن تظنوا أننا نعيش علاقة عاطفية”.

وعن تعاونها مع مهند الحمدي من خلال مسلسل “دفعة بيروت”، قالت نور الغندور إن المسلسل يعتبر جزء ثانياً من “دفعة القاهرة”، وهو يتضمن نفس طاقم العمل بالإضافة لانضمام نجوم جدد إليه، لكنها رفضت تماماً الإفصاح عن أية تفاصيل تخص المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي.