إتفاقٌ غامضٌ بين كوبي براينت وزوجته.. أنقذ الأسرة من فاجعة كانت لتكون أكبر!

متابعة بتجــــــــرد: لم تمرّ حادثة تحطّم طائرة الهليكوبتر الّتي أودت برحيل أسطورة كرة السّلة الأميركية كوبي براينت مرور الكرام، ولا تزال تداعيات مأساة موته وموت ابنته جيانا مستمرّة.

وبحسب ما كشفت وسائل إعلامٍ أميركية، فقد كان من الممكن أن تكون المأساة أكبر من ذلك لولا اتّفاقٍ بين براينت وزوجته فانيسا (37 عاماً).

وفي التفاصيل، فقد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصدر مقرّب من أسرة كوبي، أنّ براينت وزوجته كان بينهما اتفاق على ألّا يستقلا طائرة هليكوبتر واحدة معاً من دون الكشف عن سبب هذا الإتفاق.

وبالإضافة الى ذلك، كان براينت قد سبق وأوضح في مقابلة له في العام 2018 أنّ سبب استخدامه للهليكوبتر هو لكسب الوقت، بعيداً عن الإزدحام في الطرقات، بين تدريباته والوقت الّذي يقضيه مع عائلته وكان هو الوحيد الّذي يستقل الطائرة المروحية مع القائد أرا زوبايان الذي كان من بين قتلى الحادث الأليم.

والجدير بالذّكر أنّ السبب الحقيقي للحادث لم يكشف بعد على الرغم من تداول أخبار عديدة تقول إنّ السبب هو سوء الأحوال الجوية.