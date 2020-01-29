الحكم على عمرو واكد بالحبس ستة أشهر لتهربه من الضرائب

متابعة بتجــــــــــرد: قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة الفنان عمرو واكد، بالحبس ستة أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ 312 ألفًا و963 جنيهًا، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، قيام الفنان عمرو واكد، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألفًا و963 جنيهًا، عن أعمال التمثيل والأفلام التي شارك بها.

ونظرت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، القضية المحالة من الضرائب العامة، وحددت جلسة النطق بالحكم السابق.

وكان آخر أعمال عمرو واكد في السينما فيلم “ضد مجهول”، والذي شاركه في بطولته منة فضالي وراندا البحيري، وعرض عام 2018، كما كان آخر أعماله الدرامية، مسلسل “الحرباية” مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وعرض عام 2017، وكانت لواكد عدة تجارب في السينما العالمية كان أشهرها فيلم “لوسي” مع النجمة سكارليت يوهانسون، وجسد فيه دور ضابط شرطة.