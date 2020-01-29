متابعة بتجــــــــرد: أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن استغرابها إعلان نجم المواقع الشهير المعروف باسم شهاب أن إحدى الشهيرات هي عروسه المستقبلية.
وجاء هذا أثناء ظهورها في فيديو تناقله عدد من المتابعين على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وسألت شهاب: “كم عندك وحدة؟”، لافتة إلى أنه يحق للرجل الزواج بأربع نساء إلا أنها رأت أنه يعلن ارتباطه بسرعة كبيرة.
وأضافت متوجهة إليه: “إنتم الرجال ما لكم أمان” لافتة إلى أنه لا يمكن النساء إرضاءهم. وتابعت أن على المرأة الصبر على ما سمتهم “هبلهم”.
وكانت شذى حسون قد طرحت مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان “ابن هذا الوطن” تحكي عن الثورة العراقية وهي حافز لمشاعر المواطن العربي.
أما آخر أعمالها الفنية، فكان كليب أغنية “واعر” الذي أطلقته بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أغنية “واعر” من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع حسام كامل، أما الكليب فهو من إخراج علاء الأنصاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – بعد غياب شذى حسون تعود غاضبة من الرجال… “ما لكم أمان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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