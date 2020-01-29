بالفيديو – غادة عبدالرازق ترد على المتنمرين: “أفعل ما أريد”

متابعة بتجــــــــرد: حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج The Insider بالعربي، والذي تم تصويره في منزلها، حيث كشفت عن طريقة تعاملها مع التعليقات المسيئة والهجوم الذي تتعرض له في بعض الأحيان عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إنها في بعض الأحيان تتعرض للتنمر، وتأتيها تعليقات سلبية مع كل صورة تنشرها عبر حسابها على “إنستغرام” لكنها لا تعير اهتماماً لهذه التعليقات، فمن الطبيعي أن يحبها بعض الأشخاص فيما يكرهها آخرون، وأن يكون هناك محاولات لمضايقتها، مشيرة إلى أنها تقرأ كل التعليقات دون الرد عليها.

وتابعت: “أنا بعمل اللي يريحني، بنزل الصورة حاطة مكياج أو مش حاطة مكياج مش مهم”.

Advertisements

يذكر أن غادة تعود إلى السينما بعد غياب امتد لسنوات، حيث بدأت في تصوير فيلمها الجديد “حفلة 9” الذي يشاركها بطولته طارق لطفي وكمال أبو رية.

وكانت قد أعلنت في تصريحات سابقة أن مسألة لحاقها بمنافسات الدراما رمضان 2020، مرهونة بانتهاء تصوير مسلسلها “سلطانة المعز” في وقت مناسب وأنها لا تضمن أن تكون في حلبة السباق هذا العام، وكانت غادة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “حدوتة مرة”، وشاركها البطولة ‏مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة‎.‎