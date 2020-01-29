كشف سر الصورة التي أزعجت الأمير هاري قبل تخليه عن مهماته الملكية

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الخبير في شؤون الأسرة الملكية كريس شيب أن إحدى الصور قد تكون القشة التي أدت إلى أخذ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل القرار النهائي بالانفصال عن الأسرة الملكية.

وأشار إلى أن الصورة التي التقطها في جلسة مصغرة في نهاية العام 2019 مصور الملكة إليزابيث الثانية الخاص أظهرت الأخيرة برفقة ابنها الأمير تشارلز والأمير وليام وابنه الأمير جورج الذي يبلغ عامه السادس.

وذكر أن هذه الصورة أزعجت الابن الأصغر لتشارلز وقد تكون السبب غير المباشر لأخذه قرار التخلي عن مهماته الملكية.

ويشار إلى أن الأمير هاري يواجه حالياً في مكان إقامته في كندا مشكلة تتعلق بمنزله حيث أشارت إحدى القبائل المحلية في فانكوفر إلى أن هذا المنزل بني على مقبرة خاصة بأجدادها وأنها تريد استعادة الأرض.

ويذكر أنه أعلن رغم ذلك أنه ما زال يساند الجهود التي تبذلها أسرته في مختلف المجالات. وكتب في بيان: “سنواصل التعاون مع جلالة الملكة، أمير بلاد الغال ودوق كامبريدج وكل الجهات المعنية. وإلى أن يحين موعد ذلك تفضلوا بقبول الشكر العميق لدعمكم الدائم”.