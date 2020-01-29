بالفيديو – تسريب وثائق ومحادثة خاصة بين أحمد عز وزينة والجمهور ينقسم

متابعة بتجـــــــــرد: أعاد برنامج Et بالعربي نشر تقرير مفصل حول قضبة النجمين أحمد عز وزينة وقضية حملها بتوأم والمشاكل التي بدأت بينهم منذ سنوات.

ونشر التقرير للمرة الأولى جواز سفر يعتقد بأنه للتوأم ويحمل صورة زين الدين وعز الدين، بالإضافة إلى سجل الواتساب بين زينة و عز بعد معرفتها بقصة حملها وأظهرت المحادثة ارتباك زينة الكبير وخوفها من الفضيحة ومن أن تعرف والدتها، في حين لاحظ الجميع هدوء عز وممازحتها في البداية قبل أن يستوعب الأمر ويطلب منها اجهاض الطفلين بحبتين وصفهما الطبيب، لتنتهي المحادثة بموافقة زينة على كل ما يقرره.

وكان ظهور زينة في برنامج “كل الحكاية” وحديثها عن تفاصيل يسمعها الجمهور للمرة الأولى أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور الذي انقسمت ردود أفعالهم بين المتعاطف معها والذي عبر عن حزنه لما مرت به وزاد اقتناعه بأن عز والد الطفلين بالفعل. في المقابل اعتبر العديد من الأشخاص أن ظهورها في هذا الوقت يأتي للضغط على عز لاستغلاله ليدفع نفقة اولادها المرتفعة التي تطلبها.