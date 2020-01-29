كارول سماحة تعلق على صفقة القرن: “يا لوقاحتهم”

متابعة بتجــــــــرد: رفض عدد من الفنانين العرب، ما يعرف بـ “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، مؤكدين أن فلسطين ستبقى عربية وأن القدس ستظل عاصمتها الأبدية.

وغردت النجمة اللبنانية كارول سماحة أنها ضد ما يعرف بصفقة القرن، موضحة “يسرقون رغيفك، ثم يعطونك منه كسرة، ثم يأمرونكم أن تشكرهم على كرمهم.. يا لوقاحتهم.. صفعة القرن – صفقة القرن“.

وتعرف كارول سماحة بآرائها الصريحة فيما يتعلّق بالقضايا السياسية والإجتماعي في العالم وتحديداً تلك التي تتعلق بشكل مباشر في البلدان العربية، وهو ما تعبّر عنها بشفافية من خلال منشوراتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.