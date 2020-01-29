كيلي جينر تنجو من مصير أسطورة السلة بريانت

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر أنها كانت ستستأجر الطائرة الهيليكوبتر التي تحطمت وأودت بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي بريانت وابنته وسبعة آخرين.

وأشار كيلي (22 سنة) إلى أنها كانت تود مفاجأة ابنتها ستورمي برحلة عبر نيويورك بالطائرة الهيليكوبتر بمناسبة عيد ميلادها الثاني، مكررة رحلة سابقة مع الطيار آرا زوبايان في ذكرى عيد ميلاد ابنة أخيها.

ونشرت كيلي رسالة على انستغرام تواسي فيها أسر الضحايا وتؤكد أن الطيار كان صديقاً لها.