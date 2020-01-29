متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية نانسي عجرم بفارغ الصبر يوم الجمعة 31 كانون الثاني/يناير الجاري، تاريخ صدور أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي“.
ومنذ أن أعلنت نانسي عن تاريخ طرح الأغنية انقلبت شبكات التواصل الإجتماعي رأساً على عقب، حيث انهالت التعليقات عليها من كل حدب وصوب من محبّيها الذين أعربوا عن حماسهم للأغنية التي سبق وأعلنت نانسي عن أنها من الأغنيات المميّزة جداً بالنسبة إليها والقريبة إلى قلبها.
اسم الأغنية “قلبي يا قلبي” يتصدّر الترند في مختلف البلدان العربية لليوم الثاني على التوالي في سابقة نادرة من نوعها لتكون بذلك الأغنية قد اتّخذت طريق نجاحها حتى قبل إصدارها.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “قلبي يا قلبي” هي أوّل أغنية تفرج عنها نانسي عجرم من ألبومها المنتظر طرحه خلال العام 2020 الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ملايين القلوب تجتمع على حبّ نانسي عجرم.. “قلبي يا قلبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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