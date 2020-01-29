الحكم بحبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن دفع نفقات ابنته "لينا"

يواجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي مشكلة جديدة مع ابنته "لينا" إذ قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي بمعاقبة الفنان بالحبس لمدة سنة واحدة بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور قد صدرت لصالح ابنته.



وأكد المحامي شعبان سعيد، وكيل لينا أحمد الفيشاوي، أنه سيتقدم بطلب لوزارة الداخلية المصرية يلتمس من خلاله سرعة القبض على الفنان المذكور وتنفيذ الحكم، وأضاف أنه سيمد الوزارة بجميع العناوين الخاصة بالفنان.

وأشار سعيد إلى ضعف موقف الفيشاوي في القضية وأنه يتوقع أن يسدد المطلوب منه ويتحمل التعويضات والغرامات التي صاحبت القضية.

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وصول الخلاف بين أحمد الفيشاوي ونجلته لينا لساحات المحاكم يؤكد أن العلاقة بينهما ضعيفة وهشة، وبدأ هذا النزاع الأسري منذ سنوات طويلة عندما رفض الفيشاوي الاعتراف بزواجه من والدتها هند الحناوي والاعتراف بأبوته، ونجحت الأم هند الحناوي في إثبات زواجها من الفيشاوي وأجبرته على الاعتراف بابنته أمام كل الناس.





وحاول الجد الراحل فاروق الفيشاوي لم شمل الأسرة إلا أن هند الحناوي لم تتحمل معاملة الفيشاوي الصغير وقررت الخروج من حياته وتربية لينا بعيدا عنه، وفي نوفمبر الماضي تجدد الصدام ودخلت لينا في فصل جديد من فصول الصراع حيث لجأ أحمد الفيشاوي للقضاء لمنع ابنته من السفر خارج مصر.

وحين صدر الحكم لصالحه غضبت هند الحناوي وابنتها لينا التي بدأت تتصرف "بجرأة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة غيظ والدها وبررت تصرفاتها الغريبة بأنها حرية شخصية.

وفي المقابل لم يحاول الفيشاوي احتواء غضب واندفاع ابنته المراهقة وراح يحتفل بعيد ميلاد ابنته زوجته الجديدة نادية الكامل، وظهر في الصور والفيديوهات وهو يعاملها بحنان شديد مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم عليه وطالبوه في رسائل شديدة القسوة برعاية ابنته لينا أفضل.