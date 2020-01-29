خاص- لهذا السبب الذهبية نوال الزغبي هي القوية

بعدما كشفنا بشكل حصري عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قبل عيد الحب في 14 شباط المقبل، شوٌقت النجمة الذهبية نوال الزغبي الجمهور حول أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “القوية” وذلك بعدما أعلنت صباح اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتراب موعد طرحها، من إنتاج شركة “روتانا”، والتي تتعاون فيها مع الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان والموزع جيمي حداد.

وكانت نوال قد نشرت صورة جديدة لها وأرفقتها بتعليق: “القوية.. قريباً” بدون ذكر أي تفاصيل إضافية.

الأغنية درامية تقدم فيها نوال موضوعاً جديداً وملفتاً وتعود بها إلى الإصدارات بعد مرور عام على صدور ألبوم “كده باي”.

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وعلمنا ان أغنية “القوية” من أجمل ما غنت الذهبية نوال الزغبي مؤخراً، خاصة ان الشاعر مازن ضاهر يطرح موضوعاً رائعاً وهو بات من الأسماء التي تُبشر بمستقبل باهر في كتابة الشعر الغنائي وحقق نجاحات نوعية حتى اليوم. أيضاً حدث ولا حرج عن الملحن المتميز فضل سليمان الذي بات النجاح حليفه في كل عمله يطرحه والذي استحق عن جدارة لقبنا “صانع الهيتات”.

ونوال سبق وتعاونت مع الثنائي ضاهر وسليمان في أغنية “محاية”. الأغنية التي تضمنت ألماً وحزناً وقوة في نفس الوقت. كما تضمنت كلاماً جديداً وفكرة ملفتة ومختلفة. وأيضا في أغنية “قالوا”.

وكانت “الزغبي” قد سافرت الى المكسيك لاحياء حفل فني، في 31 يناير الجاري في مدينة كانكون.