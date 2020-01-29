الحكم على أحمد الفيشاوي بالسجن بسبب ابنته لينا

كشف المحامي “شعبان سعيد” وكيل “لينا” ابنة الممثل المصري احمد الفيشاوي أنه سيتقدم بطلبات لوزارة الداخلية بسرعة القبض على “الفيشاوي” لتنفيذ الحكم الصادر ضده وذلك بعد مدهم بعناوينه المختلفة بعدما قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة، في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.

وأضاف المحامي في تصريح لـ “اليوم السابع” إنه يتوقع أن ينصاع الفيشاوي للحكم ويسدد المطلوب منه بجانب كفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بـ 20 ألفا تعويض و50 جنيه للمحاماة والمصاريف.

وكان هذا النزاع العائلي قد بدأ امام المحاكم قبل ولادة الطفلة لينا ولا زال مستمراً حتى الآن وآخرها في نوفمبر الماضي، حيث صدر حكم قضائي بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوي من السفر، والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوي بمنع ابنته من السفر.