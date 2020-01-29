شكل إصبع هايلي بالدوين يشغل بال جمهورها.. وهكذا ردت النجمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت هايلي بالدوين عناوين الصحف والمجلات لفترات طويلة، ليس فقط بسبب عملها في مجال عرض الأزياء، ولكن بزواجها المثير للجدل من المغني الكندي جاستين بيبر، وهذا الأمر جعل بالدوين دائمًا تحت دائرة التركيز والاهتمام.

ونشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أن عارضة الأزياء الأمريكية هيلي بالدوين 23 عامًا، تعرضت لبعض التعليقات التي أثارت غضبها حول الشكل الغريب لأصابع الخنصر لديها، فقررت هيلي وضع حد لهذه التساؤلات المزعجة وتفسير الأمر لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام والتي يتابعها أكثر من 24 مليون شخص.

نشرت هيلي صورة توضح إصبع الخنصر الملتوي وقالت إن سبب ذلك هو عيب خلقي يسمى باليد المشقوقة أو انقسام اليد، وهو تشوه جيني وكتبت عبارة قائلة: "لقد سخرت من هذا الأمر طوال حياتي لذلك انا اُخبر به الأن جميع الناس الذين يشعرون بالقلق والخوف ولا يتوقفون عن السؤال حول شكل أصابعي الغريب". ولم تكتف هايلي بذلك فقط، بل وضعت صورة من موقع ويكيبديا يشرح ماهية الطفرة المصابة به.

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وطلبت هايلي من متابعيها عدم إزعاجها وسؤالها مرة أخرى حول هذا الأمر، وهذه الأزمة حول أصابعها قد اندلعت بعد ظهورها مع زوجها في العرض الأول لفيلمه الوثائقي على اليوتيوب، حيث وضعت هايلي يدها على صدر زوجها الذي كان يرتدي سترة بيضاء، فقام بعض المتابعين بالتساؤل عن شكل أصابعها الغريب على الرغم من أن التفاصيل لا تبدو واضحة أو مهمة، إلا أن هناك بعض المدققين الذين لاحظوا الأمر وقاموا بالتعليق.

على الرغم من الفترة العصيبة التي يعشيها الزوجان هيلي وجاستين بسبب إعلان الأخير إصابته بمرض لايم، وهو الذي يصيبه بالاكتئاب، إلا أنهما لا ينفكان في إظهار حبهما ودعمهما لبعضهما، وهذا ظهر بشكل واضح في العرض الأول للفيلم الوثائقي عبر اليوتيوب والذي يتكون من حلقات سيكشف فيها جاستين عن إصابته بالمرض وسيلقي الضوء على حياته الخاصة، وأيضًا عن علاقته بهايلي بالدوين الذي دائمًا يصرّح أنها افضل شيء حدث له في حياته، وأنها ساندته كثيرًا وحولته لشخص آخر، وأنها تدفعه كل يوم ليكون شخصًا أفضل، وهو يطمح لإنجاب الأطفال وإنشاء حياة أسرية سعيدة معها.