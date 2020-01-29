شكرا لقرائتكم تطور جديد.. قتيل منزل نانسي عجرم اتصل وزار عيادة زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تطورات جديدة، حيث ذكرت مصادر قضائية أن بيانات الاتصالات كشفت أن الشاب محمد الموسى الذي اقتحم منزل عجرم، كان يتعقب زوجها فادي الهاشم منذ فترة، وفق ما نقلته "إل بي سي" اللبنانية.

وفي التفاصيل، تبين من مجريات التحقيق ومن بيانات الاتصالات أن محمد الموسى كان يتعقب فادي الهاشم منذ فترة، إذ اتصل أكثر من مرّة برقم العيادة الخاص به، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوفر للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات.

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وتبّين أن "المعتدي لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصيا بتاتاً، كما ظهر أنه زار محيط مقر العيادة مرّة واحدة في بداية العام 2019".

هذا واستجوب القاضي الهاشم لمدة 3 ساعات، واتخذ بعد ذلك قرارا بتركه رهن التحقيق، ثم حدد جلسة جديدة ستكون في 10 مارس/ آذار المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من العاملين لدى زوج فادي الهاشم للاستماع إلى إفاداتهم.

يُشار إلى أن القاضية غادة عون كانت ادعت على الهاشم بتهمة القتل بموجب المادة 547 التي تتراوح مدة عقوبتها من 15 إلى 20 سنة معطوفة على المادة 229 التي تعطي أسبابا تخفيفية إذا ثبت أن القتل جاء كدفاع عن النفس.