شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم 9 Fast and Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح القائمون علي فيلم " Fast and Furious أول إعلان تشويقي قصير للجزء التاسع المنتظر من سلسلة أفلام سباقات السيارات الشهيرة، والذى يعتبر تمهيدا للإعلان الرئيسي للفيلم الذي يطرح بمدة أطول، يوم الجمعة المقبل.

وظهر النجم فان ديزل بالإعلان، برفقة شخصية نجله بالفيلم، التي تحمل اسم شخصية نجم سلسلة "فاست أند فيرويس" الراحل "بول ووكر"، الذي كان يحمل اسم "أوكونر"، وتوفي في 30 نوفمبر 2013 إثر حادث سيارة.

و انتهى ديزل منذ ايام من تصوير مشاهده بالفيلم، ومن المقرر أن يتم عرضه بدور العرض المقرر له في مايو المقبل، بحسب ما نشر "ديزل" أوائل ديسمبر الماضي عبر حسابه.

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يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى، الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal في دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثاني مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers .

كما يعود ليلتقي المغنى والممثل Don Omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذي عرض عام 2011.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.

"فاست آند فيوريس" هي سلسلة أفلام بدأت في 2001 ولا تزال مستمرة، وتتكون هذه السلسلة من 9 أجزاء، وتشتهر بمشاهد الأكشن الجنونية التي تعتمد بشكل كبير على عدد من السباقات في الشوارع.