فيديو.. آدم لامبيرت مش بس مغنى ده كمان makeup artist

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، النجم العالمى آدم لامبيرت بعيد ميلاده الـ38، حيث عرف النجم الأمريكى الشهير أنه ذو موهبه فريدة جعلته يتصدر قائمة أهم المغنيين فى العالم، إلا أن لامبيرت يلفت الأنظار نحوه بطرق عدة وأبرزها "مظهره" المثير دائما للجدل.

View this post on Instagram A post shared by ADAM LAMBERT (@adamlambert) on Jan 26, 2020 at 6:35am PST

وأثار آدم لامبيرت ضجة كبيرة خلال الساعات القلية بنشره فيديو ظهر به وهو يظهر للعالم خطوات وضعه للـ"ماكياج" و كانه واحد من أهم وأشهر الـ" makeup artists " فى العالم، وتحول الفيديو لمحط تركيز عدد هائل من مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث تلقى كما كبيرا جدا من عبارات الإشادة والثناء ووصفوه بأنه فنان بكل المجالات بينما طلب منه البعض عبر صفحته على "إنستجرام" أن يعرفهم علي انواع مساحيق التجميل الذي يستخدمها ، وجاءت تعليقات أخري مؤكده أن آدم لامبيرت حقا محترف في وضع الماكياج.

يذكر أن آدم لامبيرت بدء حياته الفنية كمغني محترف في 2001 ، و قدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها " never close our eyes " و " for your entertainment " و " if i had you " و " there i said it " ، و غيرهم.