شكرا لقرائتكم خبر عن "Keep Punching".. اعرف سر العبارة المفضلة وراء استمرار سيلفستر ستالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين حين والآخر، يطل علينا النجم الأمريكي سيلفستر ستالون، البالغ من العمر 73 عاما، عبر السوشيال ميديا، ليتحدث عن اعماله وتجاربه فى الحياه، والتى كان آخرها مقوله عن التفاؤل ومواصلة الحياة، حيث مواجهة التحديات، حيث نشر اليوم "فيديو" تحدث من خلاله عن مقوله تحفزه على المواصلة، قائلاً: "أحيانًا نستيقظ ونشعر أننا لا نفعل شيئًا.. إذا كان هناك من يقول شيئًا مخالفا فهم يكذبون.. إنها طبيعة إنسانية".

وأضاف:"سوف تغضب قليلا من نفسك.. وتدرك أنه يمكن الوصول إلى أى مكان فى بنك أهدافك.. سوف أعود إلى عباراتى المفضلة وأفعلها حافظ على اللكم KeepPunching".

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يذكر أن الممثل الأمريكي ونجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون، صرح فى عديد من المرات لجمهوره من عشاق السينما إنه لم يتوقع أن ينجح في السينما بسبب حادث وقع له عند مولده وتسبب في عدم وضوح مخارج الكلمات لديه لكنه أصبح الآن أحد أشهر رموز هذا الفن.

وذاع صيت ستالون (72 عاما) في عام 1976 بعدما حصل فيلمه الشهير"روكي" الذي يدور في أجواء حلبة الملاكمة على جائزة أوسكار ليصبح بعدها أحد أهم نجوم أفلام الحركة في هوليوود عبر سلسلة أفلام "روكي" و"رامبو".

وكان آخر أعمالر النجم سيلفستر ستالون على أحدث أفلامه السينمائية Rambo: Last Blood وهو الجزء الخامس من سلسلة أفلام رامبو، وطرح العام الماضى 2019.