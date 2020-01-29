شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى بعد تبرئة شقيقه فى قضية مريم حسين: الإحترام تربيه وليس ضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم الإماراتي حسين الجسمي علي تبرئة شقيقه الإعلامي صالح الجسمي فى قضية الفنانة المغربية مريم حسين، بعد إصدار محكمة استئناف دبي أمس حكما بإبعاد الفنانة من الإمارات نهائياً، بالإضافة إلى حبسها شهراً بدلًا من 3 أشهر، مع القضاء ببراءة صالح الجسمي.

وكتب الجسمي عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :" الإحترام تربيه وليس ضعف".



حسين الجسمي

وكانت النيابة العامة اتهمت الجسمي بسب وقذف الفنانة المغربية، وإعادة نشر مقطع فيديو لها منشور عبر شبكة الإنترنت أثناء وجودها في حفلة غنائية مع مطرب "راب"، موجها انتقادات لها على سلوكها، في حين وجهت النيابة إلى الفنانة في ذاك الوقت تهم، السب والقذف ونشر مواد مخلة بالآداب وهتك العرض بالرضا.

وتوسطت الفنانة الإماراتية أحلام، للصلح بين مريم والجسمي، لكن الأخير رفض التنازل عن القضية بشكل قاطع، حيث وجهت حديثها للجسمي عبر حسابها على "توتير "، كاتبة: "حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تأذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهذه الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين ايديها خلك أكبر".

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تابعت: "عندي طلب منك أخير وأتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هذه وذيك أعتقد أن عندك أشياء أهم وإذا ما عندك حاول تبحث وتجدد نفسك لتكسب ود الناس أكثر شوف أخوك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه لأنه عمل أساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل إنسان يغلط خليك أحسن وتنازل".

لكن الجسمي رفض وساطة أحلام وتدخلها، ليرد كاتبا: "لا تدخلي حسين في مشكلة بيني وبين أحد أم فاهد، هذي قضية وصلنا فيها للقضاء واللي يروح للقاضي يرجع راضي، وفي الأخير ما طلبنا وقلنا غير إن الواحد يعتذر وما يكابر الغلط ولكن قوبل كلامي بوابل من السب بحقي وأسرتي وحتى حسين نفسه لم يسلم وعلى مدى عامين وشبه أسبوعي وأنا أنسب، لا تنازل".