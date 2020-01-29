شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير مداعبا جمهوره من داخل سيارة جديدة: حد جاى سباق على فلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان سعد الصغير، في إطلالة جديدة داعب بها متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشر المطرب الشعبي صورة له على حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، اليوم الأربعاء، وكان يركب سيارة سباق حديثة وعلق عليها مداعبا جمهوره: "حد جاي سباق على فلوس"، ولقيت الصورة تفاعلاً كبيرًا من متابعيه ومحبيه كما شهدت تساؤلات حول سبب ظهوره بهذه السيارة الحديثة.



سعد الصغير على انستجرام

وانضم الفنان سعد الصغير إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" مع الفنانين شمس وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين من تأليف أيمن بكرى وإخراج حاتم صلاح الدين، وقال سعد إن الفيلم يعتمد على التيمة الشعبية الكوميدية ويظهر من خلاله بشكل مختلف.

من ناحية أخرى، يشارك سعد الصغير فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.

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سعد الصغير

وقال لنا سابقًا إن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفور باعتباره إضافة للعمل على حد وصفه كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية الذى يراهن عليها بقوة.

وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها من الأغانى التى تفاعلت معها الجاليات العربية.