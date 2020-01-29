شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد ميلادها .. أعرف راى أوبرا وينفرى في هاري وميجان ماركل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم المذيعة والمنتجة العالمية الأمريكية أوبرا وينفرى، بـ عيد ميلادها الـ 66، حيث ولدت في 29 يناير من عام 1954، في Kosciusko، بالـ ميسيسيبي، في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المعروف قرب وينفرى من القصر الملكى، ولذلك كان لديها رأى واضح بـ خصوص، تنحي لأمير هاري وميجان ماركل، عن الواجبات الملكية.

وأعربت وينفرى عن رفضها للتعليقات السلبية التي حصل عليها الثنائى، وأعلنت عن دعمها بنسبة 1000 في المائة لدوق ودوقة ساسكس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " insider".



أوبرا وينفرى والأمير هارى وميجان ماركل

وقالت وينفرى " أنا لا أعرف كيف توصلوا إلى هذه الكلمات في بيان التنحي عن الواجبات الامريكية وإنه يتعين عليه اتخاذ قرار بالابتعاد عن عائلته من أجل المضي في سلام مع أسرته الجديدة ؟".

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كانت وينفرى تشير إلى خطاب الأمير هاري العاطفي، الذى ألقاه في حفل عشاء الخيري في Sentebale في ديسمبر الماضى، عندما أشار الدوق إلى أنه صاحب القراروليس ماركل.

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وأكدت وينفري، أنها تشعر أن الأمير هاري فكر في القرار لفترة طويلة، وأن الأمر متروك له لاتخاذ أفضل قرار لنفسه، وماركل، وعائلتهم.



أوبرا وينفرى

عندما سألت عما إذا كانت وجدت القرار ملهمًا، قالت وينفري إنها لن تصفه بهذه الطريقة ، لأنه قرار شخصي، وقالت "أنا لا أعتقد أن هنالك أي شخص له الحق في الاختيار لطريقة حياة هاري وماركل، أو إبداء أي رأى".