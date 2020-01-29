شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان عن إحيائه افتتاح مباراة الأهلى والزمالك: ثقة فى الله أقوى سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم محمد رمضان عن سعادته لإحياء حفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر، ونشر رمضان الملصق الدعائى للمبارة عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا :"بإذن الله ميعادنا يوم 20 فبراير في ابوظبي استاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصري ..الأهلي و الزمالك.. ثقه في الله أقوى سوبر".



محمد رمضان

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الإمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الأهلي والزمالك.

وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالي :

vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا

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درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات

درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا

و نشر الموقع الخاص بحجز تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير، والمقرر إقامتها بالإمارات، عدداً من الممنوعات على الجماهير المحذور اصطحابها للاستاد.

ونفدت تذاكر الفئة الرابعة الخاصة بجماهير الأهلي والزمالك فى مباراة السوبر المصري أمام الزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل والمقرر إقامتها بالإمارات ، كما نفذت تذاكر الدرجة الثالثة والـVIP لجماهير الأهلي أيضا.