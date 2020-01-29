عاصي الحلاني بصحبة زوجته في باريس" "أهم شيء دفئ القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته كوليت بولس.

وعلق: "إذا كان في برد لابد من الحماية، ولكن أهم شيء دفئ القلوب، يسعد أوقاتكم من باريس الرائعة".

ويشارك المطرب اللبناني في لجنة تحكيم برنامج The voice kids، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي)، ويشاركه في عضوية لجنة التحكيم الفنان محمد حماقي، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.