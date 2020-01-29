"لص بغداد" يتجاوز 10 مليون جنيه بعد أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتنافس فيلم "لص بغداد"، مع عدد من الأفلام بشباك التذاكر، هي "الفلوس"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان"، "يوم وليلة".

وطُرح الفيلم بالسينمات منذ أسبوع، وحقق حتى الآن إيرادات قدرها 10 ملايين 564 ألف 691 جنيه.

فيلم "لص بغداد" يدور في إطار أكشن كوميدي، وهو بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.