تراند اليوم : فيديو| "كريم عبدالعزيز" ينجو من "انفجار": نطقت الشهادة



كشف الممثل المصري، كريم عبدالعزيز عن تفاصيل مشهد تفجير في فيلم "واحد من الناس" الذي عرض قبل سنوات، وكيف كاد أن ينتهي بكارثة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "DMC"، إنه كان من المفترض أن يمر مشهد التفجير بالدور الثامن من إحدى العمارات على النيل بجزيرة الزمالك بسلام، لكن ما حصل كان عكس ذلك.

وأضاف أنه حرص على متابعة تنفيذ المشهد مع المخرج أحمد نادر جلال في العمارة المقابلة، وعندما حدث التفجير نطق بالشهادة من شدة وقوة الانفجار الذي كان أحد المشاهد الرئيسية في الفيلم.

وأشار إلى أنهم وجدوا صاحب العقار، ممددًا على الأرض، بعد أن سقطت مكتبته فوق صدره، وتبعثرت أوراقه في كل اتجاه.

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ولفت إلى أن التفجير نتج عنه 350 مترًا من الزجاج المكسور.



وقال كريم إنه توجه إلى منزله بالمعادي بعد انتهاء المشهد، بانتظار أن ينضم له المخرج، ورئيس قطاع الإنتاج بالشركة المنتجة، عماد مراد، إلا أنه عندما اتصل بالأخير استنجد به والمنتجة بإسعاد يونس.

وذكر أن صاحب العمارة أسره مع مجموعة من طاقم الفيلم بسبب تأثر أساسات العمارة بالتفجير.

يذكر أن فيلم "واحد من الناس" عرض عام 2006، وهو من تأليف بلال فضل وإخراج أحمد جلال لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



