تراند اليوم : متحولة جنسيًا وكانت تمارس الدعارة..وفاة الراقصة «سوزي» (فيديو)



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن وفاة الراقصة اللبنانية الشهيرة "سوزي" عن عمر 66 عامًا، والتي كشفت من قبل عن أنها متحولة جنسياً وتعاني من صعوبة في التعايش مع مجتمعها الذي يرفضها بشكل قاطع. وظهرت سوزي في عدّة برامج تلفزيونية تستعرض تفاصيل حياتها الخاصة ومعاناتها.

وظهرت أقرب أصدقائها من المتحولين جنسيًا وتدعى جويل بدر، في فيديو مباشر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجهش بالبكاء بعد صدمتها من الخبر وطلبت من جميع متابعيها الصلاة لسوزي ولروحها قائلة بأنها "كانت إنسانة منيحة".

وكشفت جويل عن أنه تمّ العثور على سوزي على مدخل منزلها متوفاة بعدما شعرت بصداع أليم وطلبت من إحدى العاملات أن تحضر إليها الدواء المسكن وعندما أحضرت إليها الدواء عثرت عليها جثة هامدة في المنزل.

«سوزي» هي من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل، شخصية لاقت جدلاً واسعا إذ يتناقل رواد المواقع العديد من مقاطع فيديو الطريفة لها بهدف التسلية.

لكن إضافة إلى هذا الجانب هناك حقيقة لم يكن يدركها الكثيرين. فبهذه الكلمات عرفت سوزي عن نفسها في حلقة للنشر : أنا اسمي سوزي، كلّ سبت بتلاقيني هون واقفي.

بحسب سوزي، فهي أكبر متحوّل جنسي، وكانت تمارس الدعارة، لكنها توقفت عن ذلك.

وكشفت أن سوزي هو الاسم الفني، أما الاسم الحقيقي فهو قسيمة، التي كانت تدخل بشكل متواصل إلى حبيش بسبب ممارساتها.







