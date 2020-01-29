تراند اليوم : ردًا على "حبسه".. ممثل مصري معارض لـ "السيسي" يكشف مفاجأة مدوية



سخر الممثل المصري المعارض، عمرو واكد من الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بحقه أمس بحبسه لمدة 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 312 ألف جنيه، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

وكانت النيابة اتهمت واكد – المقيم خارج مصر - في القضية 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، بالتهرب من دفع 312 ألفًا و963 جنيهًا، عن أعمال التمثيل والأفلام التي شارك بها.

ورد واكد عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "الشركة التي يتهمونني بالعمل سرًا معها والتهرب الضريبي بسببها هي شركة تحصيل ضرائب خاصة بصناع السينما في أمريكا".

وأضاف: "أنا أصلا اللي مقدم الشهادات يا عرر. أي بحث بربع جنيه هيوضح. وده ويبسايت الشركة يا مفضوحين يا مزورين"، مرفقًا الرابط الخاص بالشركة المذكورة.

واعتبر واكد في تغريدة منفصلة، أنه "لا يوجد شيء أخطر على المجتمع من غياب العدالة والحقوق. فذلك هو الشيء الضامن لإنهيار منظومة القيم والأخلاق. ناقوس خطر يدوي. هل في حد سامع؟".

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ويعرف "واكد" بآرائه المعارضة للسلطة الحالية في مصر.

وتوجه في العام الماضي برفقة زميله الممثل خالد أبوالنجا إلى الكونجرس، للإعراب عن رفضهما تعديلات طرحت في البرلمان المصري بشأن تعديل الدستور.



وعلى إثر ذلك تم شطبهما من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وملاحقتهما قضائيًا في دعاوى مرفوعة من قبل محامين موالين للسلطة.