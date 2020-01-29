تراند اليوم : بعد أيام من طلاقها..«أصالة» في صور حميمية مع طبيبها الخاص



بعد حوالي 3 أسابيع على طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري، في صور حميمية رفقة طبيبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا بين النشطاء.

وظهرت "أصالة" تضع رأسها على كتف طبيبها، وفي صورة أخرى تمسك يده، وهو ما دعا البعض إلى القول بأنها ارتبطت به في حين لم تنتهي عدتها بعد، ما عرضها لانتقادات لاذعة.

وبعد حالة اللغط وانتشار الجدل، خرج طبيبها الخاص فادي نصر عن صمته، نافيًا ارتباطه بالفنانة أصالة، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن أصالة تعتبر صديقة عزيزة عليه، وعلاقتهما لا تعدو كونها صداقة بحكم اهتمامه الطبي بها، ومتطلباتها التجميلية، موضحًا أنها تثق به بشكل كبير، مطالبًا كل من يتداول شائعة ارتباطهما بالتوقف عن ذلك.











