ميرنا وليد - بيروت - بشكل مفاجئ وصادم ألغى المتعهد جورج بركات الحفل الفنيّ المقرر إقامته بمناسبة عيد الحب في ميامي - فلوريدا مساء ١٥ شباط فبراير المقبل، وكان سيحييه الفنان السوري ​حسام جنيد​ ومعه الفنانين السوريين الياس كرم وطوني مرشو، الذين وضعهم المتعهد في موقف لا يحسدون عليه بوجه حفل كبير في نفس الليلة ونفس المنطقة، بوجه الفنان اللبناني ​وائل كفوري​، لكنّ النتيجة جاء حسمها بإلغاء حفلهم قبل عشرين يوم من موعدها، حيث تقول المعلومات أنّ الحفل بيع منه ٢٠ بطاقة فقط لا غير، تم إرجاعها الى أصحابها.

وبطبيعة الحال وائل فنان قدم للساحة الفنية مئات الاغنيات على سنوات طويلة والجمهور ان تم تخييره فالاغلبية ستختار حفل كفوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- إلغاء حفل حسام جنيد في عيد الحب فهل وائل كفوري السبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.