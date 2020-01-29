سعد الصغير يمارس هوايته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​سعد الصغير​ صورة له بسيارة سباق، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق سعد الصغير على الصورة : "حد جاي سباق على فلوس".

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، وجاءت تعليقات بعضهم: بالعجلة وهكسبك - حرام يانجم - قلبي"، اذ ان سباق السيارات تعدّ من هواياته.

الجدير ذكره أن الفنان سعد الصغير شارك مؤخرا في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، من بطولة حسن الرداد ومايا دياب و ماجد المصري وشيماء سيف و حسن عبد الفتاح و إنجي علي، ولاقت نجاحا كبيرا واقبالا واسعا من قبل الجمهور.

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