محمد إمام يواجه موقف طريف-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد إمام​ فيديو طريف له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر امام في الفيديو متواجد في أحد المطاعم بالإمارات، وكان النادل يطعمه بيديه كي يتذوق بعض الأطباق.

وعلق على الفيديو: "ناس لطيفة أوي... ده كان ناقص يعملولي مساج"، ولاقى الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر كان قد حقق اول عرض لفيلم "لص بغداد" لمحمد إمام يوم الأربعاء الماضي ايرادات ضخمة بلغت مليون و 150 الف جنيه مقابل 504 ألف جنيه لـ"الفلوس" لتامر حسني.

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