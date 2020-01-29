كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان ونجلاء بدر وروجينا في كواليس تصوير "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهتم الفنانة نجلاء بدر، بالتفاعل مع متابعيها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تشاركهم صورًا من يومياتها الخاصة والفنية.

ونشرت نجلاء، صورة من كواليس مسلسلها "البرنس"، وظهرها برفقة محمد رمضان وروجينا وسلوي خطاب ورحاب الجمل، معلقة عليها: "البرنس مسلسل رمضان 2020".



"البرنس"

مسلسل "البرنس" تقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، ريم سامى، روجينا، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، رحاب الجمل، إدوارد ، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش مسلسل "البرنس" تقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، ريم سامى، روجينا، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، رحاب الجمل، إدوارد ، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش ويُشار أن نجلاء تشارك أيضا في مسلسل "الفتوة"، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، عايدة رياض، مي عمر،رياض الخولي، محمد دياب.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي، حول حقبة ما قبل مئة عامًا بحي الجمالية، وحول شخصية الفتوة في تلك الفترة الزمنية، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان القادم .