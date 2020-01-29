إلقاء القبض على زعيم شبكة ترويج مخدرات يتعامل معها فنانون وعارضات أزياء

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 10:49 صباحاً - تمكن ​رجال الأمن​ قبل فترة، من توقيف عدد من شبكات ترويج ​المخدرات​ في أكثر من منطقة لبنانية، لكن قبل أيام كانت المفاجأة حين إعترف زعيم شبكة وقع في فخ، بان الفنانين الذين يتبادلون معه الاتصالات على هاتفه المحمول، هم أصدقاء له، كما هو حال ثلاث عارضات أزياء وسيدة مجتمع معروفة.

زعيم هذه الشبكة لم يتمكن من إخفاء هاتفه المحمول، ومن التوقع أن يحمل في مضمونه فضائح ستخرج رائحتها الى العلن في المراحل المقبلة، لأن هذا الشخص لديه صور، من ضمن جلسات علنية وخاصة، مع بعض الوجوه المعروفة لأنه مهووس بالمشاهير أو لأنهم يتعاملون معه لتأمين لوزم مزاجهم العالي.